Ответьте пожалуйста срочноооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо .1)Составить уравнение реакций замещение метана. 2)Уравнение реакции горения этана.

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1Ф.ормула С6Н14, горение С6Н14+О2=СО2+Н2О (уравняйте сами! ) При хлорировании (радикальное замещение) гомологов метана (коим явялется гексан) одного вещества не получается (смесь изомерных хлоргексанов) - в простейшем случае С6Н14+Cl2=С6Н13Cl+HCl -Более реакционноспособные здесь вторичные атомы углерода - замещение будет идти "внутри" цепи! 2. этан 2С2Н6 + 7О2 = 4СО2 + 6Н2О метан СН4+2О2=СО2+2Н2О