Пример столбиком 300490:995
Математика
Пример столбиком 300490:995
Ответ(ы):
Гость:
300490 : 995 = 302 300490 : 995 -2985 302 1990 -1990 0
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