Какой объем при и.у занимает 3,65 г хлороводорода
Химия
Какой объем при и.у занимает 3,65 г хлороводорода
Ответ(ы):
Гость:
Vm=22,4 л/моль M(HCl) = 36.5 г/моль ∨(HCl) = 3.65 г/36,5 г/моль = 0,1 моль V(HCl) = 0,1 моль*22,4 л/моль = 2,24 л Ответ: 2,24 л
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