Написать текст из 4-5 предложений о сказочных героях

Гость: Гость:

Первую ночь сторожил поле старший сын . Вторую ночь сторожил пшеницу в поле средний сын На третью ночь отправился в поле младший сын. В пятидесятом царстве жил-был царь. На двадцатый год бочку с сыном и царицей прибило к берегу. Тридцать третий богатырь был ниже остальных Четвёртым месяцем был апрель, он то и подарил падчерице подснежники.