Написать текст из 4-5 предложений о сказочных героях
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Написать текст из 4-5 предложений о сказочных героях
Ответ(ы):
Гость:
Первую ночь сторожил поле старший сын . Вторую ночь сторожил пшеницу в поле средний сын На третью ночь отправился в поле младший сын. В пятидесятом царстве жил-был царь. На двадцатый год бочку с сыном и царицей прибило к берегу. Тридцать третий богатырь был ниже остальных Четвёртым месяцем был апрель, он то и подарил падчерице подснежники.
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