Помогите пожалуйста перевести молю. Только не по переводчику там не правильно) Пр??вет Влада . Как у тебя дела? Привет Дана . у меня все хорошо. Как у тебя дела? У меня тоже все отлично. Может в понедельник пойдем на пикник?...

Английский язык
Помогите пожалуйста перевести молю. Только не по переводчику там не правильно) Пр??вет Влада . Как у тебя дела? Привет Дана . у меня все хорошо. Как у тебя дела? У меня тоже все отлично. Может в понедельник пойдем на пикник? Извини но я не смогу потому что мне надо в понедельник , вторник и среду устраивать вечеринку в честь дня рождения моей мамы. Жалко , может тогда походим по магазина в пятницу? А почему не в четверг?. В четверг не могу мне нужно помочь моей маме с домашними делами. А что будем делать в субботу и воскресение ? Давай пойдем на гимнастику? Отличная идея!
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Автор: Гость
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