Тут были всевозможные цветы, встречающиеся в малороссийских садиках: высокие роз??, яркие петунии, кусты высокого табаку с небольшими розовыми цветами, мята, бархатцы, настурции и мак. НУЖНО СДЕЛАТЬ СИНТАКСИЧЕСКИЙ РАЗБОР ,ПОМОГ...

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Тут были всевозможные цветы, встречающиеся в малороссийских садиках: высокие роз??, яркие петунии, кусты высокого табаку с небольшими розовыми цветами, мята, бархатцы, настурции и мак. НУЖНО СДЕЛАТЬ СИНТАКСИЧЕСКИЙ РАЗБОР ,ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость