Периметр огорода 180м , ширина 46м чему равна площадь огорода?

Математика
Периметр огорода 180м , ширина 46м чему равна площадь огорода?
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Гость:
186 × 46 = ... ⬅Площадь
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