Периметр огорода 180м , ширина 46м чему равна площадь огорода?
Математика
Периметр огорода 180м , ширина 46м чему равна площадь огорода?
Ответ(ы):
Гость:
186 × 46 = ... ⬅Площадь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Тут были всевозможные цветы, встречающиеся в малороссийских садиках: высокие роз??, яркие петунии, кусты высокого табаку с небольшими розовыми цвет...
Химия
Ответьте пожалуйста срочноооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо .1)Составить уравнение реакций замещение метана. 2)Уравнение реакции горе...
Английский язык
Помогите пожалуйста перевести молю. Только не по переводчику там не правильно) Пр??вет Влада . Как у тебя дела? Привет Дана . у меня все хорошо....