Из вертолетов какой падеж

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Из вертолетов какой падеж
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Нужно задать вопрос. Из вертолетов-из чего? То есть это родительный падеж(Кого-чего?)
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