Подумайте и запишите 3 предложеия к союзу потому что

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Подумайте и запишите 3 предложеия к союзу потому что
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я люблю сок Потому что это мой любимый напиток Зима это весело потому что все катаются на коньках Я люблю свою страну потому что я патриот своей родины
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