Составьте сообщение на тему что я знаю о личных местоимениях.

Гость: Гость:

Я знаю, что личные местоимения — местоимения, которые указывают на предмет, но не называют его.В группу личных местоимений входят такие слова как:я,ты, он, она, оно, мы, вы,оные лица, на идущего мимо человека, на собеседника (я, ты, вы, мы).Местоимения 3-го лица (ед. или мн. числа) указывают на тех или того, кто не участвует в диалоге, или на предмет (он, она, оно, они).Личные местоимения могут употребляться с предлогами : у него, к нему, за ним, с ними, с ним, благодаря ему, ей, им.