Составьте структурные формулы веществ CHI3;C2H2CL2;N2
Химия
Составьте структурные формулы веществ CHI3;C2H2CL2;N2
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J | H-C-J | J HC≡CH N≡N
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