Составьте структурные формулы веществ CHI3;C2H2CL2;N2

Химия
Составьте структурные формулы веществ CHI3;C2H2CL2;N2
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   J     | H-C-J     |    J HC≡CH N≡N
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