Масса ракеты без топлива 500 г при сгорании газа массой 100 г поднимается на высоту 200м, считая газ быстросгораемым, найти скорость газа
Физика
Масса ракеты без топлива 500 г при сгорании газа массой 100 г поднимается на высоту 200м, считая газ быстросгораемым, найти скорость газа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость ракеты V1=sqrt(2*g*h) По закону сохранения импульса m1*V1=m2*V2 V2=m1*sqrt(2*g*h)/m2=0,5*sqrt(2*10*200)/0,1=316 м/с
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