Масса ракеты без топлива 500 г при сгорании газа массой 100 г поднимается на высоту 200м, считая газ быстросгораемым, найти скорость газа

Физика

Масса ракеты без топлива 500 г при сгорании газа массой 100 г поднимается на высоту 200м, считая газ быстросгораемым, найти скорость газа

Автор: Гость