Какая проблема является центральной в философии Нового времени?

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В проблематике Нового времени можно условно выделить критическую и позитивную программу. Критическая программа связана с необходимостью коренной перестройки мыслительного аппарата. Собственно, научная революция была бы невозможно без революции в мышления. Чтобы появились новые способы мышления, необходимо избавиться от старых. Старые же способы задавались схоластикой, поэтому и происходило вытеснение схоластики. Чем же мешала схоластика развитию научного мышления? Вспомним, что основной особенностью схоластики является догматизм, т.е. мышление в поисках ответов на вопрос обращается к тексту, а не к опыту. Обоснование дается через ссылку на авторитет, что не гарантирует нам достоверности результата (поэтому Паскаль и говорит о том, что наука не должна основываться на авторитете). Кроме того, теология основывалась на телеологическом (целевом) обосновании, а наука на детерминистском (причинном), идея цели, находящейся в самом объекте, ничего не дает научному исследованию и приводит к религии. Именно в связи с перестройкой мышления в философии Нового времени распространены скептические и критические тенденции (скептицизм Паскаля и Декарта, борьба с «идолами» Бэкона). В рамках позитивной программыдоминируетпроблема научного метода. Заметим, что вопрос о методе научного познания в Новое время возникает впервые. Почему метод необходим? Он позволяет придать знаниюобъективныйхарактер, т.е. свойство всеобщности и необходимости (основные принципы классической науки).Всеобщностьуказывает на общезначимость результата, его независимость от личностных характеристик субъекта, анеобходимостьпоказывает, что результат является таким не случайно, а получен строгим образом и может быть подтвержден столько раз, сколько требуется для достоверного вывода. В связи с проблемой метода в философии Нового времени выделяются два основных направления: эмпиризм и рационализм.Эмпиризм(Ф. Бэкон) считает основой достоверного познания опыт, арационализм(Декарт, Лейбниц, Спиноза) полагает, что истоки достоверности знания коренятся в самом разуме. Следующей основной проблемой в философии Нового времени являетсяпроблема субстанции.Субстанция – категория онтологии, обозначающая первооснову, не нуждающуюся для своего существования в чем-либо другом. В философии эта проблема появилась еще в античности и продолжала быть актуальной вплоть до Нового времени