В коком году Пушкин написал роман "Дубровский"

Литература
В коком году Пушкин написал роман "Дубровский"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начат 21 октября 1832 г Закончен 6 февраля 1833 г.
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