Скорость каких реакций увеличивается с ростом температуры? Варианты: - в любых - ??ротекающих с выделением тепла - протекающих с поглощением тепла

Химия
Скорость каких реакций увеличивается с ростом температуры? Варианты: - в любых - ??ротекающих с выделением тепла - протекающих с поглощением тепла
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
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