Скорость каких реакций увеличивается с ростом температуры? Варианты: - в любых - ??ротекающих с выделением тепла - протекающих с поглощением тепла

Химия

Скорость каких реакций увеличивается с ростом температуры? Варианты: - в любых - ??ротекающих с выделением тепла - протекающих с поглощением тепла

Автор: Гость