Скорость каких реакций увеличивается с ростом температуры? Варианты: - в любых - ??ротекающих с выделением тепла - протекающих с поглощением тепла
Химия
Скорость каких реакций увеличивается с ростом температуры? Варианты: - в любых - ??ротекающих с выделением тепла - протекающих с поглощением тепла
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
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