Составьте с этими словами предложения подчеркните наречия Сослепу, назло, сгоряч??, кое-где, умышленно,вволю, едва-едва
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Составьте с этими словами предложения подчеркните наречия Сослепу, назло, сгоряч??, кое-где, умышленно,вволю, едва-едва
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Назло всем, сгоряча миша забросил свой портфель.дедушка ваня сослепу не нашел очки и зишил брюки кое где.это преступление было совершенно умышленно.наевшись вволю мороженного , катя едва едва не простудилась.
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