Почему крахмал не растворяется в холодной воде

Биология
Почему крахмал не растворяется в холодной воде
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крахмал растворим в горячей воде. Крахмал - нерастворимый в холодной воде. Под микроскопом видно, что это зернистый порошок; при сжатии порошка крахмала в руке он издаёт характерный «хруст» , вызванный трением частиц. 
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