Составьте свод законов дружного класса 10 тезисов( правил) пожалуйста:)

Обществознание
Составьте свод законов дружного класса 10 тезисов( правил) пожалуйста:)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Одноклассники должны поддерживать друг друга 2.Должны приходить на помощь 3.В классе не должно быть врагов 4.Хорошо общаться 5.Не говорить плохо о своем однокласснике 6.Честно договариваться Не спорить 7.Работать в команде, когда это надо 8.Каждый человек в классе должен быть в курсе классного дела 9.Не орать не кричать не ругать и не обижать одноклассников 10.Быть честным среди одноклассников.
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