Составьте свод законов дружного класса 10 тезисов( правил) пожалуйста:)

Гость: Гость:

1.Одноклассники должны поддерживать друг друга 2.Должны приходить на помощь 3.В классе не должно быть врагов 4.Хорошо общаться 5.Не говорить плохо о своем однокласснике 6.Честно договариваться Не спорить 7.Работать в команде, когда это надо 8.Каждый человек в классе должен быть в курсе классного дела 9.Не орать не кричать не ругать и не обижать одноклассников 10.Быть честным среди одноклассников.