1 Древний Русский город,который,согласно летописи,достался брату Рюрика Трувору,в 1233г. осаждался крестоносцами,сегодня небольшое поселение в Псковской обл. 2 Город в Московской обл.,где в 1238 г. произошла битва с татарами, ...
История
1 Древний Русский город,который,согласно летописи,достался брату Рюрика Трувору,в 1233г. осаждался крестоносцами,сегодня небольшое поселение в Псковской обл. 2 Город в Московской обл.,где в 1238 г. произошла битва с татарами, против которых выступили Рязанский и Владимирский князья 3 Город,названный Батыем "злым городом",был сожжен до тла в 1238г. Сегодня находится в Калужской обл. 4 Город-один из центров торговли Золотой Орды-носил в те времена название Хаджи-Тархан. 5 город,основанный как пограничная крепость на севере Волжской Булгарии.Название происходит от древнебулгарского слова "котёл".В Xll--XlV веках становится важным центром торговли и политическим центром в составе Золотой Орды.
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1) город Изборск 2) город Коломна 3) город Козельск 4) город Астрахань 5) город Казань
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