1 Древний Русский город,который,согласно летописи,достался брату Рюрика Трувору,в 1233г. осаждался крестоносцами,сегодня небольшое поселение в Псковской обл. 2 Город в Московской обл.,где в 1238 г. произошла битва с татарами, ...

История

1 Древний Русский город,который,согласно летописи,достался брату Рюрика Трувору,в 1233г. осаждался крестоносцами,сегодня небольшое поселение в Псковской обл. 2 Город в Московской обл.,где в 1238 г. произошла битва с татарами, против которых выступили Рязанский и Владимирский князья 3 Город,названный Батыем "злым городом",был сожжен до тла в 1238г. Сегодня находится в Калужской обл. 4 Город-один из центров торговли Золотой Орды-носил в те времена название Хаджи-Тархан. 5 город,основанный как пограничная крепость на севере Волжской Булгарии.Название происходит от древнебулгарского слова "котёл".В Xll--XlV веках становится важным центром торговли и политическим центром в составе Золотой Орды.

Автор: Гость