Что такое Амплитуде температер ?
География
Что такое Амплитуде температер ?
Ответ(ы) на вопрос:
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Амплитуда температура - разница между наивысшей и наименьшей температурой за данный отрезок времени.
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