Составьте три предложения с любым вводным словом так,чтобы оно стояло в начале,в конце и внутри обособленных членов предложения
Русский язык
Составьте три предложения с любым вводным словом так,чтобы оно стояло в начале,в конце и внутри обособленных членов предложения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он же, к несчастию, как ты видишь, недурен собой, то есть румян, гладок, высок...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Физика
!!!ДАЮ 99 БАЛЛОВ!!! Определите с помощью таблицы Менделеева, какие из перечисленных химических элементов (индий, сурьма, фосфор, скандий, галлий)...
Математика
Математика
1.Из единиц измерения выбери ту ,что подходит для измерения массы одного яблока а) миллиметр б)грамм в)килограмм 2.Запиши выражение: частное чи...