Составьте три предложения с любым вводным словом так,чтобы оно стояло в начале,в конце и внутри обособленных членов предложения

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Составьте три предложения с любым вводным словом так,чтобы оно стояло в начале,в конце и внутри обособленных членов предложения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он же, к несчастию, как ты видишь, недурен собой, то есть румян, гладок, высок...
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