Составьте уравнение гиперболы с фокусами на оси Ох, если длина её действительной ??си равна 6, эксцентриситет e=5/3

Алгебра
Составьте уравнение гиперболы с фокусами на оси Ох, если длина её действительной ??си равна 6, эксцентриситет e=5/3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каноническое уравнение гиперболы, если её фокусы на оси Ох: где а - действительная полуось, в - мнимая полуось гиперболы, с - фокусное расстояние. Числа а, в и с   связаны соотношением: а² + в² = с².Эксцентриситетом гиперболы называют отношение ε = с/а.Отсюда с = ε*а = (5/3)*6 = 10.Квадрат мнимой полуоси в² = с² - а² = = 100 - 36 = 64. Получаем каноническое уравнение гиперболы:

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