Составьте уравнение реакции горения железа(III). вычислите, какая масса кислорода потребуется для полного сжигания 56 г железа?( запишите ход решения пж)
Химия
Составьте уравнение реакции горения железа(III). вычислите, какая масса кислорода потребуется для полного сжигания 56 г железа?( запишите ход решения пж)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: 4Fe+3O₂=2Fe₂O₃ Найдем количество вещества железа: моль Найдем количество вещества кислорода (по уравнению у нас количество вещества железа равно 4 моль, а по условию 1 моль; по уравнению кол-во вещества кислорода равно 3 моль, а по условию будет х моль) Составим пропорцию: моль Найдем массу кислорода: г Ответ: 24 г
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