Составьте уравнение реакции при помощи которых можно осуществить следующие прев??ащения С6H14 -- C6H6-- C6H5Cl / C6H6Cl6 укажите условия протекания реакций и назовите образующиеся вещества

Химия

Составьте уравнение реакции при помощи которых можно осуществить следующие прев??ащения С6H14 -- C6H6-- C6H5Cl / C6H6Cl6 укажите условия протекания реакций и назовите образующиеся вещества

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