Составьте уравнение реакции при помощи которых можно осуществить следующие прев??ащения С6H14 -- C6H6-- C6H5Cl / C6H6Cl6 укажите условия протекания реакций и назовите образующиеся вещества
Химия
Составьте уравнение реакции при помощи которых можно осуществить следующие прев??ащения С6H14 -- C6H6-- C6H5Cl / C6H6Cl6 укажите условия протекания реакций и назовите образующиеся вещества
Ответ(ы):
Гость:
С6Н14=(Pt) C6H6+4H2 C6H6+Cl2=(FeBr3) C6H5Cl + HCl C6H6+3Cl2=(свет) C6H6Cl6
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