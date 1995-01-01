Составьте визитную карточу уральских гор

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Название: Челябинская крепость –> Челяба –> Челябинск.Дата основания: 13 (2) сентября 1736 г. Этот день с 1969 г. учрежден как День рождения города Челябинска.Челябинск является центром Челябинской области: в нем размещаются областное Законодательное собрание и Правительство области.В ноябре 2002 г. был принят Закон «О статусе города Челябинска – административного центра Челябинской области». Челябинск официально стал столицей Южного Урала.Администрация города Челябинска находится по адресу: пл. Революции, 2.Устав Челябинска принят на городском референдуме 17 декабря 1995 г.Челябинск имеет официальную символику: герб и флаг. В сентябре 1967 г. учреждено звание «Почетный гражданин города Челябинска». С сентября 1967 г. по сентябрь 2011 г. этого звания были удостоены 45 человек.Первый номер газеты «Вечерний Челябинск» вышел 31 декабря 1968 г.С сентября 1996 г. издается журнал «Челябинск».В 2001 г. издана энциклопедия «Челябинск».В 2007 г. завершилось издание 7-ми томной энциклопедии «Челябинская область».Место расположения Челябинска: на границе Уральской горной страны и Западно-Сибирской низменности (граница Урала и Сибири), по обоим берегам реки Миасс, на восточном склоне Уральских гор.Площадь города – более 500 кв. км. (50 тыс. га).В Челябинске 52 поселка, более 1300 улиц; длина улиц – около 1270 км.