В каком из предложений пропущена одна (только одна!) запятая? Не досматривать спе??такль до конца грубо, хотя он и ужасающе скучный. Это был путь в два с небольшим километра, из лета в осень, из спокойного вечера в шумное со...

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В каком из предложений пропущена одна (только одна!) запятая? Не досматривать спе??такль до конца грубо, хотя он и ужасающе скучный. Это был путь в два с небольшим километра, из лета в осень, из спокойного вечера в шумное сопение бомбежек. - Возможно, вы и не заметили уважаемый, но именно ваше предложение дало толчок к этим гнусностям, именно оно послужило сигналом для этого сброда, - генерал вздернул подборок, его взгляд ожесточился. [Во всех.] [Все предложения написаны верно.]

Автор: Гость