Сочинение что я знаю о балете

Музыка
Сочинение что я знаю о балете
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Балет-вид сценического искусства; спектакль, содержание которого воплощается в музыкально-хореографических образах. В основе классического балетного спектакля лежит определённый сюжет. Основными видами танца в балете являются классический танец и характерный танец, к которому относятся народные и национальные танцы, переработанные для исполнения в балетном спектакле.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Какие факторы влияют на размер заработной платы?
Ответить
Математика
????????????? Плиз ?????????
Ответить
Русский язык
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА составьте предложения со словосочетаниями изменятся со в??еменем росток из семени назвать по имени
Ответить
Русский язык
Cоставить текст из словосочетаний: Слушаем музыку, играет на скрипке, любишь пет??, нажимает клавиши, плачет от восторга, хлопаем громко, держит...
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста !!!!))))))
Ответить