Сочинение что я знаю о балете
Музыка
Сочинение что я знаю о балете
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Балет-вид сценического искусства; спектакль, содержание которого воплощается в музыкально-хореографических образах. В основе классического балетного спектакля лежит определённый сюжет. Основными видами танца в балете являются классический танец и характерный танец, к которому относятся народные и национальные танцы, переработанные для исполнения в балетном спектакле.
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