Весна тает в лесу в лесу снег под елкой сидит зайчик вдруг с ветки упал ком снега з??йчику стало страшно. Определить количество предложений

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Весна тает в лесу в лесу снег под елкой сидит зайчик вдруг с ветки упал ком снега з??йчику стало страшно. Определить количество предложений
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весна.тает в лесу снег.под елкой сидит зайчик.вдруг с ветки упал компании снега.зайчик стало страшно.
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