Весна тает в лесу в лесу снег под елкой сидит зайчик вдруг с ветки упал ком снега з??йчику стало страшно. Определить количество предложений
Русский язык
Весна тает в лесу в лесу снег под елкой сидит зайчик вдруг с ветки упал ком снега з??йчику стало страшно. Определить количество предложений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весна.тает в лесу снег.под елкой сидит зайчик.вдруг с ветки упал компании снега.зайчик стало страшно.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Українська мова
Биология
Алгебра