Скласти діалог етикетного характеру на 10 реплік

Гость: Гость:

Доброго дня. Доброго Куди ви ідете Нікуди просто гуляю А не бажаєте піти зі мною до ресторану бажаю а в який? Ось тут Ну пішли пішли прошу сідайте дякую що будете заказувати? мені будьласка салат цезарь та сок. Добре а вам мені тільки воду добре через 5 хв буде заказ Прошу ваш заказ і ваш добре дякую смачно поїли правда правда ну добре мені час іти ну дрбре до побачення До побачення