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Батане по гречески означаеи?
Биология
Батане по гречески означаеи?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Батане с греческого означает трава, растение.
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