Cоставить текст из словосочетаний: Слушаем музыку, играет на скрипке, любишь пет??, нажимает клавиши, плачет от восторга, хлопаем громко, держит дирижерскую палочку. Помогите плиз...........

Гость: Гость:

Однажды на уроке музыки мы слушали музыку.И учительница сказала кто умеет играть на скрипке?Дети сказала:Лена умеет играть на скрипке.А кто любит петь?Миша сказал Алина.Алина с Леной начали играть на скрипке и петь.У учительница подошла Настя и сказала:я умею играть на пианино.И она тихонько начала нажимать на клавиши.И на следующий день они выступали.Учительница плакала от восторга.Слушатели очень громко хлопали.А их друг Коля держал дерижерскую палочку. Конец!!!