Cоставить текст из словосочетаний: Слушаем музыку, играет на скрипке, любишь пет??, нажимает клавиши, плачет от восторга, хлопаем громко, держит дирижерскую палочку. Помогите плиз...........
Русский язык
Cоставить текст из словосочетаний: Слушаем музыку, играет на скрипке, любишь пет??, нажимает клавиши, плачет от восторга, хлопаем громко, держит дирижерскую палочку. Помогите плиз...........
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды на уроке музыки мы слушали музыку.И учительница сказала кто умеет играть на скрипке?Дети сказала:Лена умеет играть на скрипке.А кто любит петь?Миша сказал Алина.Алина с Леной начали играть на скрипке и петь.У учительница подошла Настя и сказала:я умею играть на пианино.И она тихонько начала нажимать на клавиши.И на следующий день они выступали.Учительница плакала от восторга.Слушатели очень громко хлопали.А их друг Коля держал дерижерскую палочку. Конец!!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
Весна тает в лесу в лесу снег под елкой сидит зайчик вдруг с ветки упал ком снега з??йчику стало страшно. Определить количество предложений
Литература
Українська мова