Начертить квадрат площадью 400мм2. Заштриховать 3/4его площади
Математика
Начертить квадрат площадью 400мм2. Заштриховать 3/4его площади
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо нарисовать квадрат со сторонами20 мм или 2 см( разделить одну сторону на 4 части=0,5 см и3 части1,5 см на 2 см заштриховать
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