Какие факторы влияют на размер заработной платы?

Обществознание
Какие факторы влияют на размер заработной платы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотря какая зарплата сдельная за объем работ, и повременная-за отработанное время
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