Составьте выражение используя условие: на экскурсию записалось 6y девочек и 5y мальчиков,4y детей пришли провожать родители. Сколько детей пришло без родителей

Математика

Составьте выражение используя условие: на экскурсию записалось 6y девочек и 5y мальчиков,4y детей пришли провожать родители. Сколько детей пришло без родителей

Автор: Гость