Составьте выражение используя условие: на экскурсию записалось 6y девочек и 5y мальчиков,4y детей пришли провожать родители. Сколько детей пришло без родителей
Математика
Составьте выражение используя условие: на экскурсию записалось 6y девочек и 5y мальчиков,4y детей пришли провожать родители. Сколько детей пришло без родителей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(6у+5у)-4у=(6+5)у-4у=11у-4у=(11-4)у=7у
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