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Решите уравнение: 9x-(5x-4)=4x+4
Математика
Решите уравнение: 9x-(5x-4)=4x+4
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9x-5x+4=4x+4 9x-5x-4x=4-4 0=0
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