Основная мысль английской сказки Кто всех одолеет?

Литература
Основная мысль английской сказки Кто всех одолеет?
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Автор: Гость
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Гость:
Ну мысль какой человек все одолеет
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