Реши задачу из дупла дерева вылетел шмель и полетел со скоростью 3 метров секунду ??ерез 10 секунд вслед за ним вылетел 2 шмеля и полетел со скоростью 2 метров секунду Какое расстояние будет между шмелями через 5 секунд после в...
Математика
Реши задачу из дупла дерева вылетел шмель и полетел со скоростью 3 метров секунду ??ерез 10 секунд вслед за ним вылетел 2 шмеля и полетел со скоростью 2 метров секунду Какое расстояние будет между шмелями через 5 секунд после вылета 2 шмеля?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 * 10 = 30 (м) это пролетел 1 шмель 2 * 2 =4 м это пролетел 2 шмель 30 +4 = 34 ( м ) это растояние они пролетели вместе 34 - 5 = 29 м
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