Реши задачу из дупла дерева вылетел шмель и полетел со скоростью 3 метров секунду ??ерез 10 секунд вслед за ним вылетел 2 шмеля и полетел со скоростью 2 метров секунду Какое расстояние будет между шмелями через 5 секунд после в...

Математика

Реши задачу из дупла дерева вылетел шмель и полетел со скоростью 3 метров секунду ??ерез 10 секунд вслед за ним вылетел 2 шмеля и полетел со скоростью 2 метров секунду Какое расстояние будет между шмелями через 5 секунд после вылета 2 шмеля?

Автор: Гость