Г)14(р-30)=63 решите уравнение
Математика
Г)14(р-30)=63 решите уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14p-420=63 14p=63+420 p=483:14 p=34,5
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