Коля собрал 100 желудей, Юра 60,Дима80,сколько желудей получит каждый из трех поросят ,если все желуди мальчики разделить между ними поровну?

Математика

Коля собрал 100 желудей, Юра 60,Дима80,сколько желудей получит каждый из трех поросят ,если все желуди мальчики разделить между ними поровну?

Автор: Гость