Подчеркнуть местоимения как член предожения! Стал кликать золотую рыбку.Приплыла к нему рыбка, и спросила : "Чего тебе надобно, старче?". На него старуха не взглянула,лишь с очей прогнать его велела. Глядь:опять перед ним земл...

Гость: Гость:

(к кому?) к нему (кому?) тебе (на кого?) на него (кого?) его (кем?) ним (кого?) его (кем?) нею здесь все дополнения. запомните, если задаем вопросы косвенных падежей (все падежи, кроме именительного), то это дополнение !