Выполните сложение или вычитание дробей, полученные выражения упростите а) x.6+2y-3x.6-3y-x.6
Алгебра
Выполните сложение или вычитание дробей, полученные выражения упростите а) x.6+2y-3x.6-3y-x.6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х.6+2у-3х.6-3у-х.6=у-3х.6 наверное так!
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