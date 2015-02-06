Составте выражение по условию задачи. три дня шла запись на экскурсию и всего записалось nчеловек в первый день записалось a человек во второй b человек сколько человек записалось на экскурсию в третий день
Математика
Составте выражение по условию задачи. три дня шла запись на экскурсию и всего записалось nчеловек в первый день записалось a человек во второй b человек сколько человек записалось на экскурсию в третий день
Ответ(ы):
Гость:
Пускай высота Y тогда: Y=6*X Пускай Y - сумма перевезенного груза, тогда: Y=25r
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Українська мова