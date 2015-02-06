Составте выражение по условию задачи. три дня шла запись на экскурсию и всего записалось nчеловек в первый день записалось a человек во второй b человек сколько человек записалось на экскурсию в третий день

Математика

Составте выражение по условию задачи. три дня шла запись на экскурсию и всего записалось nчеловек в первый день записалось a человек во второй b человек сколько человек записалось на экскурсию в третий день

Автор: Гость