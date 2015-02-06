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Звукова схема слова домівка
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Звукова схема слова домівка
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Гость:
Домівка -0=0--0 7 букв,7звуків, 3 гол, 4 пригол.
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