5 предложений с описанием жилища из русских сказок

Русский язык
5 предложений с описанием жилища из русских сказок
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В светлой горнице; кругом Лавки, крытые ковром, Под святыми стол дубовый, Печь с лежанкой изразцовой.   (Сказка о мертвой царевне и семи богатырях)
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