Магазин получил со склада 1000 линеек. один из них имеют длину 20 см, а другие 30 см. общая длина линеек 220 м. Сколько 20 сантимитровых линеек получил магазин?

Математика

Магазин получил со склада 1000 линеек. один из них имеют длину 20 см, а другие 30 см. общая длина линеек 220 м. Сколько 20 сантимитровых линеек получил магазин?

Автор: Гость