Магазин получил со склада 1000 линеек. один из них имеют длину 20 см, а другие 30 см. общая длина линеек 220 м. Сколько 20 сантимитровых линеек получил магазин?
Математика
Магазин получил со склада 1000 линеек. один из них имеют длину 20 см, а другие 30 см. общая длина линеек 220 м. Сколько 20 сантимитровых линеек получил магазин?
Ответ(ы):
Гость:
22000/1000=22 см/линейка, 220м=22000смзначит из кждых десяти линеек, 2 30-см, тогда 8*100=800 ответ:800 линеек
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