Чи можна вважати себе справжнім українцем не спвлкуючись рідною мовою

Українська мова
Чи можна вважати себе справжнім українцем не спвлкуючись рідною мовою
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Взагалі, я вважаю, що до людей похилого віку треба ставитись як мінімум з повагою. Це люди, які прожили значно богато нашого. В їх житті було багато сумних, гірких, жахливих моментів, бо більшість з них пережили війну, голод, причому в ті часи вони були зовсім дітьми, або юнаками. Вже доведено вченими, що психіка формується саме в дитячому віці, тому бажано ніяких стресів, дитина повинна жити в гармонії, відчувати до себе добре ставлення. А під час війни, їм прийшлося пережити такі жахіття, що, як то кажуть, нам й не снилося.
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