Міні твір моя подорож на місяць

Гость: Гость:

Якось я захотів полетіти на місяць й покликав я на допомогу Миколу і Назара.Ми зробили кермо поставили вікна, двері зробили костюми.На слідуйчий день ми прийшли туди де зробили ракету.Ще до нас прийшла попрощатися Наталка яка тримала у руці медведика,та на прощання вона кинула квітку.Ми приготувались і полетіли на місяць.