Назовите и поясните методы государственного регулирования экономики(их всего тр??).

Гость: Гость:

Вообще методы гос. регулирования экономики подразделяются на прямые и косвенные. Как я понимаю, вам нужны косвенные(экономические) методы. 1. Денежно-кредитная (монетарная) политика: -установление учетной ставки процента рефинансирования за кредит -установление нормы обязательных резервов, которые коммерческие банки обязаны хранить в Центр. Банке -операции с гос. бумагами 2. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика - деятельность гос-ва в области налогообложения, гос. расходов и гос. бюджета (напр. введение косвенных налогов) 3. Экономическое программирование