Помогите,пожалуйста,сделать #1,#3 и #4.
Алгебра
Помогите,пожалуйста,сделать #1,#3 и #4.
Ответ(ы):
Гость:
3. Ответ 4) 9 √135≈ 11.6 √180≈13.4 √300≈17.3 11.6×13.4= 155.44 155.44÷17.3=8.9≈9
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