Помогите,пожалуйста,сделать #1,#3 и #4.

Алгебра
Помогите,пожалуйста,сделать #1,#3 и #4.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3. Ответ 4) 9 √135≈ 11.6   √180≈13.4 √300≈17.3  11.6×13.4= 155.44  155.44÷17.3=8.9≈9
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