Определите муж или жен стали первыми заниматься изготовлением глиняной посуды. с??ой ответ аргументируйте
История
Определите муж или жен стали первыми заниматься изготовлением глиняной посуды. с??ой ответ аргументируйте
Ответ(ы):
Гость:
Мужчина, так как это было довольно сложное ремесло
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